Полнолуние в августе обещает быть необычным. Эксперты отмечают, что в этом месяце ожидается несколько редких события. Помимо полнолуния, которое будет сопровождаться затмением, произойдет затмение Солнца.

Эксперты утверждают, что август является благоприятным месяцев для всего нового. Луна окажет положительное воздействие на человека. Это произойдет по причине зодиака, в котором будет весь месяц находиться светило. До 7 августа небесное тело будет расти, полнолуние придется на ночь с 7 на 8 августа. В это время также произойдет редкое явление – лунное затмение. Стоит отметить, что это событие не будет полным, лунный диск закроется тенью только на 1/4 часть.

Наблюдать за этим действием можно будет с 9 вечера по московскому времени. Если погода будет благоприятными, это могут невооруженным глазом увидеть все жители России. Луна приобретет кровавый цвет, что происходит по причине преломления лучей Солнца, которые направлены на спутник, земной атмосферой.

После стоит поостеречься, стараться не осуществлять серьезных действий, так как начатое в это время будет безуспешным.

Что касается солнечного затмения, его можно наблюдать на Чукотке. Оно состоится в 22:00 по московскому времени 21 числа. После прошедших событий, светило снова переходит в фазу роста. Эксперты утверждают, что это время увеличит шансы на успех в любом начинании, поможет приобрести новые знакомства, успешно начать учебный год.