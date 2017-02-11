Полнолуние в феврале 2017: магические возможности Луны помогают привлечь деньги и любовь

На протяжении всего февраля наблюдается колебание лунной активности, благодаря лунному календарю имеется возможность спланировать личную жизнь и важную работу.

Эксперты считают, что текущий месяц является прекрасным началом для чего-то нового. 11 февраля в 03:33 по московскому времени наиболее ощущалось влияние небесного светила. Астрологи утверждают, что данное время опасно тем, что весь накопленный негатив может отразиться на близких людей. Поэтому рекомендуется взять себя в руки, не делать необдуманных поступков.

Во время полнолуния сильнейшая энергетика Луны заставляет почувствовать моральную усталость, будто все валится из рук, ни одна умная мысль не приходит в голову. В ночь на 11 февраля люди по всему миру могут увидеть уникальное лунное затмение, которое правильнее назвать полутеневое. Необходимо отметить, затмение является первым в текущем году.

В этот день магические возможности увеличиваются, поэтому многие проводят ритуалы для привлечения денежных средств, любви или карьерного роста. В феврале желательно избавиться от вредных привычек. Не рекомендуется выполнять физические нагрузки, отстраниться от повышенной активности, так как вместо прилива энергии, человек получит ухудшение самочувствия, появится хандра. Рекомендуется тренировки в спортзале заменить на йогу, плавание.