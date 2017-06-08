Полнолуние в июне 2017 года можно будет наблюдать 9 июня. В этот день проводят магические ритуалы, которые помогут принести большой доход, а также помочь в любви. Специалисты рекомендуют в период полнолуния расслабляться, заниматься медитацией.

В этом году первое летнее полнолуние произойдет 9 июня, его можно будет наблюдать в 16:11. Это событие произойдет в знаке Стрелец. Предстоящее событие затронет внутреннюю самооценку, в результате чего у человека будет выходить на первое место чувство собственной значимости. Также Луна, находясь в этом знаке, направляет людей на порядок, стабильность. В эти дни из-за чувства спокойствия появится желание получать советы. По мнению специалистов, это время является идеальным для принятия важных решений, особенно в области юриспруденции. Так, бюрократические проблемы будут решаться легко. Благодаря неожиданному приливу энергии и активности можно завершать все свои проекты.

Существует и негативное влияние данного события на организм человека. Так, настроение постоянно меняется, что может привести к конфликтам и ссорам. В день полнолуния нужно больше расслабляться, заниматься медитацией. Принято выполнять ритуалы, они проводятся в пик события и считаются эффективными, так как в этот период Луна имеет наибольшую энергетическую силу.

Чтобы привлечь любовь необходимо в пик события на протяжении двух часов простоять под Луной, которая напитает своей энергией. Или поставьте кровать под лунный свет. Обычно такой ритуал проводят женщины, которым Луна моментально подымает женскую силу. Считается, что это также помогает забеременеть, если пара долгое время не может зачать ребенка.

Если целью является привлечение денежных средств, то нужно выйти на улицу и показать лунному свету кошелек с деньгами, при этом открыв его. После этого самая большая купюра, как талисман, откладывается в пустое отделение кошелька и не тратится до следующего полнолуния. Данный ритуал не только сохранит, но и приумножит достаток.