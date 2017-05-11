Полнолуние в мае 2017 года можно будет наблюдать ночью 11 числа. Специалисты предлагают внимательно изучить лунную фазу, а также использовать специальный календарь, чтобы чувствовать себя в этом месяцев уверенно.

Полнолуние оказывает как положительное, так и негативное влияние на организм человека, в частности, на нервную систему. Поэтому в эти дни многие люди могут заметить резкое ухудшение самочувствия, появление негативных эмоций, усталости и отчаяния. Новолуние подсознательно зарождает страхи и комплексы. Организм ощущает воздействие Полнолуния за пару дней до ее пика. Именно в это время все ранее возникшие проблемы начинают восприниматься человеком острее.

Во время Полнолуния существует традиция, пришедшая из древних времен, загадывать желание, проводить различные обряды и заговоры. Это время до сих пор считается самым мистическим. Сейчас все также многие пользуются энергетикой Луны, для улучшения жизни, привлечения денег и удачи.

В мае 2017 года Полнолуние ожидается 11 числа. Загадывать желание можно начинать ночью, а именно с 00:43. Эксперты советуют придумать только одно желание и хорошо сконцентрироваться на нем. Таким образом, энергия человека будет направлена в одну цель, поэтому быстрее будет достигнута. Для исполнения желаемого существует обряд, необходимо взять стакан воды и поставить перед собой, четко сформировать желание. Во время обряда ладони касаются стакана, чтобы была возможность зарядить энергией воду. После произнесенного вслух желания, вода выпивается.