Полнолуние в январе 2017: какие дела стоит завершить к Полнолунию?

До сих пор считается, что важные и нужные дела необходимо доделать до какого-то определенного дня, потому что потом они не будут спориться. Зимой таких дат три – 21 декабря, как самая короткая ночь в году, Новый Год и Полнолуние 12 января. Мистики в этом поверье нет, но психологи утверждают, что конкретно обозначенная дата – лучшая мотивация. Незачем перекладывать на завтра то, что пора сделать и забыть.

Портал «Южный Федеральный» насчитал важные дела, которые люди вынашивают годами, а закончить не могут даже в «благоприятные» дни. Во-первых, есть то, что пора сделать «наконец-то» — пойти в спортзал, записаться на курсы, начать водить машину, позвонить кому-то. Во-вторых, стоит научиться творить что-то, что работы не касается, но на что не хватало времени. Для тех, чья мечта – написать книгу, Полнолуние – самое время выбрать хотя бы название для нее. Так же необходимо уделить внимание личной жизни, особенно если домашние жаловались на нехватку любви и заботы, а Новый Год не подарил им ощущения семьи.

«Комсомольская правда» добавляет: Полнолуние – время для грандиозных планов, добра и милосердия и только положительных эмоций. Любой негатив «отомстит» ночью бессонницы, и потому лучше настроиться на хорошее и доброе. 12 января закладывается «фундамент» предстоящего года, но положительные результаты проявятся к 20-м числам января.