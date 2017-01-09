Полнолуние в январе 2017: мистическая фаза Луны повлияет на самочувствие

В январе текущего года ожидается Полнолуние. Это можно будет наблюдать 12 числа. Об этом передает одно из российских изданий.

Полнолунием считается высшая точка процесса лунного роста, это время может повлиять на судьбу человека, а также изменить ее. Для этого нужно лишь ознакомиться с правилами, помогающими создать гармонию с энергией Луны. Необходимо отметить, что такая фаза небесного тела с древних пор характеризуется мистичностью.

Луна в текущем месяце будет находиться под влиянием знака Рака, поэтому многие люди могут почувствовать сильное эмоциональное состояние. Необходимо забыть о ссорах, истериках. Стоит уточнить, что данное созвездие негативно влияет на чувства и эмоции. Нужно следить за своим самочувствием. Из-за энергетики Полнолуния, последствия любого конфликта очень сложно будет исправить. Люди, которые имеют слабую энергетику, могут почувствовать нарушение сна, обострение различных болезней. Как только Вы почувствуете нарушение биополя, необходимо больше гулять на свежем воздухе, проводить медитации, постараться больше отдыхать, не переживать из-за проблем. Такой подход поможет улучшить самочувствие и устранить дискомфорт, возникший по причине Полнолуния. Если человек в период этой фазы Луны отмечает энергичность, хорошее настроение и реалистичные сны, тогда можно смело говорить о его сильной энергетике.