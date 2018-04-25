Популярность Telegram в России снизилась на 77% после блокировки

Telegram-каналы в России начали терять свою популярность в последнюю неделю. В период с 16 по 23 апреля просмотры каналов в общем сократились на 77%, причем больше всего пострадали развлекательные каналы, а меньше всего – новостные. В первые дни после решения суда популярность Telegram только росла.

Статистика просматриваемости Telegram-каналов в России после решения о его блокировке начала проседать. Об этом свидетельствуют данные «Медиалогии» по состоянию на 23 апреля. Стоит отметить, что в первые дни после решения суда о блокировке мессенджера Роскомнадзором просматриваемость Telegram-каналов увеличивалась на фоне поднявшегося ажиотажа.

Существенное снижение просмотров каналов началось уже с 17 апреля, на следующий день после того как началась фактическая блокировка. С тех пор и до 23 апреля включительно популярность каналов в России снизилась примерно на 77%.

Больше всего пострадали каналы с развлекательным контентом, к примеру, о путешествиях, музыке, другом творчестве и хобби. При этом меньше всего пострадали каналы с новостным контентом – их аудитория сократилась примерно на 25%.