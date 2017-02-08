После 1 марта 2017 в РФ начнется платная приватизация жилья

Большинство россиян на сегодняшний день интересуются вопросом приватизации, которая сейчас является бесплатной, но через время это может измениться. Поэтому жители РФ, которые имеют квартиры, полученные от государства, спешат быстрее получить их в свое распоряжение.

Россиянам стоит поторопиться, чтобы еще попасть под бесплатную приватизацию, так как в скором времени данный процесс будет осуществляться на платной основе. Необходимо отметить, что бесплатная приватизация была введена с начала 90-х. Изначально не было предусмотрено никаких временных ограничений, но несколько лет назад, после вступления в силу Жилищного кодекса, правительство страны объявило, что с начала 2007 года данный процесс станет платным. После дата была перенесена на три года.

Недавно премьер РФ заявил, что власти не могут постоянно переносить дату платной приватизации. Сообщается, что пока на бесплатную приватизацию будут принимать заявления до марта текущего года. Данная процедура будет введена впервые в России, поэтому сложно говорить о расценках для переоформления жилья. Стоит отметить, что люди ожидающие очереди на получение жилищной площади, могут рассчитывать лишь на некоммерческий наем жилья.