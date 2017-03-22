После смерти Дэвида Рокфеллера тайное мировое правительство перестанет существовать

После кончины Дэвида Рокфеллера тайное правительство мира перестанет существовать. Так считают некоторые эксперты.

На днях мир узнал печальную новость, которая рассказывала о смерти Дэвида Рокфеллера. Мужчина скончался на 102-м году жизни в своем имении, расположенном в Нью-Йорке. Знаменитая личность являлся филантропом, бывшим руководителем крупного банка США Chase Manhattan. Он был внуком первого американского миллиардера, который создал фирму Standard Oil, работающей в нефтяной сфере.

В мире существует теория заговора, исходя из которой, семья Рокфеллеров считается самой влиятельной. Конкурировать с ними могли Ротшильды. Имеется мнение, что именно такая связка и относится к теневому правительству мира. Сергей Тарасов, который является блогером и конспиролог считает, что на сегодняшний день мир меняется.

«Все стали умирать. Уверен, что Сороса и Елизаветы II уже нет, просто это скрывают. Все, кто живет лишь одной жизнью – укради и убей, обязательно будут стремительно умирать. Что касается мирового правительства, его больше нет», — говорит мужчина.

Не все придерживаются такого мнения. К примеру Виталий Милонов, известный как депутат Госдумы, считает, что пока все будут признавать верховенство Америки, а также хранить денежные средства в валюте этой страны, тогда изменений никаких не будет.