Последние новости Ту-154: выполняется работа по расшифровке обнаруженного «черного ящика»

Сегодня во время поиска в Сочи был найден «черный ящик» Ту-154. Данный самописец планируют доставить в Подмосковье, где расположен Центральный научно-исследовательский институт ВВС России, здесь проведут работы по расшифровке. Эту новость сообщают российские издания.

«На протяжении всей ночи продолжалось обследование района, где произошло крушение самолета. Основная работа была сосредоточена на детальной разведке дна, где предполагается падение лайнера. С помощью телеуправляемого аппарата «Фалкон» был найден «черный ящик», это произошло около 6 утра. Бортовой самописец находился на расстоянии 1600 метров от берега, и глубине 17 метров», — об этом рассказали в военном ведомстве страны.

На сегодняшнее утро сообщается об общем числе найденных тел – 12, а также 156 фрагментах тел жертв и обломки самого воздушного судна. Напомним, происшествие произошло утром в воскресенье, когда самолет, следовавший в Сирию, вылетел из аэропорта в городе Адлер после дозаправки. Через несколько минут самолет нельзя было обнаружить на радарах. В нем летели 92 человека, все они погибли. На борту находился ансамбль им.Александрова, следовавший в сирийский город для поздравления военных с наступающими праздниками. Были в самолете журналисты российских телеканалов, правозащитница Доктор Лиза и военные.