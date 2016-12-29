Последние слова пилота Ту-154 заставили сомневаться в его компетентности

Последние слова пилота Ту-154 заставили мир сомневаться в его компетентности, как пишет издание «Обозреватель». Получается, это он перепутал тумблеры закрылков и шасси и не успел исправить свою роковую ошибку. Россияне возмущаются – неужели его на работу брали по объявлению с такой «компетентностью»? Однако возмущения будут оправданы, если окажется, что причина крушения Ту-154 – в ошибке пилотирования. Пока идет речь об изношенности старого борта времен СССР.

Очевидцы, которые проживают в прибрежном микрорайоне Сочи, заявили: в 5:00 они еще спали, но можно было услышать только звук набирающего скорость самолета, и он вдруг резко прервался. Обычно в «Голубых далях» слышно все, что происходит рядом на взлетно-посадочной полосе. Резко пропал звук движения очередного самолета Ту. Но это не теракт – борт не горел, взрыва не было. В произошедшем попытался разобраться и «АиФ»: газета популярно объясняет читателю, почему самолет летает, а крыльями не машет, и сомневается, что виноваты закрылки. К стойке самолета больше вопросов.

Эксперты Юрий Сытник заявляет «Аргументам и фактам»: рассинхронозация – это не версия, а большая глупость. Когда один закрылок начинает неверно функционировать, второй просто «подстраивается» под него. А стойка – важный элемент шасси самолета, не могло ее вынести на берег волнами, она весит с тонну. Тем не менее, она в грунте, а не в воде. Получается, экипаж не на ту ситуацию ориентировался, что и погубило самолет.