Похороны Александра Тихановича: назван диагноз, поставленный белорусскому артисту

28 января не стало народного артиста Беларуси Александра Тихановича. Его вдова Ядвига Поплавская уверена, что муж прожил очень мало, но аутоиммунное заболевание легких его не пощадило. Это редкая болезнь, которая тяжело диагностируется, не поддается операции, не лечится полностью, но ее можно приостановить.

Семья Тихановичей-Поплавских весь 2016 год занималась лечением главы семьи, но много денег и сил уходило на то, чтоб оттянуть трагедию. Дочь семейного дуэта, Настя, заявила, что СМИ до последнего не знали, чем неизлечимо болен исполнитель, гитарист и продюсер.Анастасия Тиханович не хотела, чтоб пресса писала о страшном недуге, который оставляет больному всего 3-4 года жизни. Благодаря любви и стараниям семьи Александр Григорьевич прожил семь лет вместо четырех. Отпевали любимца публики в минском храме Александра Невского, а гражданская панихида и прощание прошли в государственной филармонии столицы Беларуси.

В последний путь артиста провожали бурными овациями: так принято провожать людей искусства. В здание филармонии пришли и обычные люди, и работники культуры и искусства, даже Александр Лукашенко прислал траурный венок. Чтоб каждый, кто пришел с цветами или венком, смог проститься с Тихановичем, гражданскую панихиду решили продлить. Похоронят артиста на Московском кладбище Минска.