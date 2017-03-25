Похороны Вороненкова прошли в Киеве на Зверинецком кладбище

Киев достойно похоронил российского депутата Дениса Николаевича Вороненкова на Зверинецком кладбище: надо создавать впечатление, что «Кремль убрал свидетеля». На похоронах его вдова, певица Мария Максакова, не плакала и в истериках не билась, скорее всего ради четвертого ребенка, который должен родиться. Около нее маячил один из нанятых Порошенко охранников – певица боится за себя и троих детей.

Илья Пономарев – хороший друг Дениса Вороненкова, он тоже из «беглых» и из тех, кто готов сейчас нынешней Украине наговорить на Россию чего угодно. На похоронах он поклялся, что отомстит за смерть товарища, но никто не задался вопросом – «кому»? В понимании Киева и организатор, и исполнитель известны – «путинский режим», но не все так однозначно. Беглые супруги привезли в Украину каждый свое прошлое: убийца может оказаться в московском кругу общения депутата, укравшего строение в центре Москвы. СМИ обеих государство отмечают, что тещи убитого экс-депутата рядом с дочерью не было. Подруги Людмилы Максаковой уверены, что если Мария не глупа – она помирится с матерью в Москве.

Друг семьи Максаковой Станислав Садальский отметил, что Людмила Максакова не считает гибель зятя горем и вообще трагедией в жизни дочери. Наоборот – ее Маша теперь свободна от «афериста». Теща боялась, что на похоронах наговорит не того чего надо и потому не поехала. В отличие от Марии, у которой в Москве практически вся ее настоящая жизнь, Вороненкова с Россией ничего не связывало, и потому родные позволили его похоронить в Киеве.