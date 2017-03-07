Похудевшая Анфиса Чехова похвасталась фигурой в купальнике

Сыну популярной ведущей Анфисы Чеховой есть чем гордиться: его мама похудела и похвасталась собой в купальнике. Ведущая взяла собой сына в бассейн, чтоб доставить ему удовольствие и сдать селфи с собой похуденвшей. Секрет Анфисы Чеховой прост – правильное питание и занятие йогой, к которой артистка питает нежную страсть.

Похудение любимой ведущей стало мотиватором для ее нехуденьких поклонниц: если Анфиса сумела, то и у них получится. Каждая девушка хочет, похудев, потерять лишнее на ягодицах, бедрах и талии, а грудь оставить себе. Чехова продемонстрировала, что это реально, нужно только знать как. Поклонницы желают выведать секрет, потому и забрасывают в соцсети ведущую комплиментами. Желающим похудеть Анфиса Чехова дала рекомендацию: помогают не голодовки по несколько дней, а системный подход к рациону. Она худела так всю юность – «закрыв рот на замок», но потом узнала, что есть вредные лично для нее продукты и исключила их. Оказалось, что звезде нельзя то же, что и многим женщинам – яйца, сахар, жареное и жирное.

Анфисе Чеховой на данном этапе необходимо следить за собой, чтобы повысить к себе внимание зрителей. Пока в семье работает ее муж, а она занимается Соломоном, но в прошлом году спектакль с ее участием стал провальным. На спектакль «Не делайте мне больно, господа!» в Барнауле летом прошлого года никто не захотел идти. Ничего не спасло провального положения, даже роль киллерши у актрисы и ее партнеры по сцене. В Анапе и Сочи такого не было: залы наполнились очень быстро, а Сибирь не поверила, что Чехова еще и актриса.