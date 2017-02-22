Поздравление с 23 февраля: как весело и оригинально поздравить мужчин

23 февраля давно перестал быть «Днем защитника Отечества» — поздравляют даже мужчин, не служивших в армии, просто любимых. Поздравляя коллег из офиса, дамы не задумываются том, служили они ВДВ или нет – они просто пекут торты в виде танков и сами, без интернета, сочиняют веселые поздравительные стишки.

Традиция поздравлять мужчин по факту службы в армии имеет свою историю: он не всегда чествовал всех мужчин от мала до велика. В России даже придумали «День отца», чтоб исправить эту оплошность и обратить внимание на роль папы в семье. 23 февраля – день создания Рабоче-крестьянской Армии в 1918 году, а через четыре года, в 1922 году, сей фат превратился в праздник. Армия потом много раз меняла название, пережила даже развал СССР, стала называться Российской армией, но день праздника не сменила. Уж слишком близко друг к другу располагаются 23 февраля и 8 марта, и дамы хотят встретить свой праздник так же качественно, как они поздравляли свои мужчин. Некоторые страны СНГ со своими приоритетами, вроде Украины и стран Балтики, отменили этот праздник, но его все равно отмечают неофициально.

Подарок любимому мужчине – больная тема для женщин. Носки современный муж больше не считает идеальным подарком: их он сам себе купит, как и пенку для бритья. Дарить подобное – не знать своего мужа и его хобби. А зная увлечение мужа, можно и спиннинг в Интернете заказать, и лыжи выбрать, и о сертификате на мойку машины позаботиться вовремя. Дорогой алкоголь к нежелательным подаркам не относится.