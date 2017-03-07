Поздравление с 8 марта коллегам-женщинам: в Сети появился сайт, посвященный 8 марта

В Сети появился сайт, тематика которого – Международный женский день. Он так и называется: «8 марта – тут». Сайт ответит на все вопросы, которые мужчины стеснялись задать, в основном речь пойдет о цветах и подарках. Администратор сайта придирчив и выбирает в помощь мужьям все только самое лучшее – картинки, открытки, карикатуры и стихи вызывают восхищение.

Для россиян 7 марта – «горячая пора»: надо не забыть в конце рабочего дня купить подарок, как следует его оформить, чтоб в среду вручить любимой женщине. Ради этих приятных хлопот вторник сделали сокращенным днем. А вот украинцы готовы в рамках декоммунизации лишить любимых повода порадоваться. Для плохих мужей украинская политика – отличный повод вообще не уделять внимание жене, наплевательски к ней относиться, прикрываясь тем, что праздник – «пережиток прошлого». А любящие мужья из числа украинцев не посмотрят на то, что 8 марта – больше не выходной день в стране. Даже в России немало женщин завтра будут работать, поскольку многие сферы жизни не терпят простоя, но от этого они не станут менее дорогими и желанными. И 70% мужчин Украины не ассоциируют праздник с коммунизмом.

Странных женщин, которые не хотят отдыхать 8 марта, в Украине не более 7%. Это или поклонницы американской культуры, которая признает только День Матери, или работницы цветочного бизнеса. В России на цветочном рынке друга ситуация – граждане теплых стран, которые были некогда частью СССР, оккупировали рынок и не отдают. 85-90% цветов – импортный товар, Россия может похвастаться только тюльпанами и гиацинтами из теплиц, и те вытесняет Голландия. Даже Кения и Эквадор зарабатывает на россиянах в марте, зная о празднике. Теплицы есть в России, но они не справляются с объемами в праздники.