Сегодня Владимир Путин обратился к женскому полу, поздравив их с наступившим весенним праздником.

«Женщина трудится, чтобы наполнить наш мир прекрасным, жизнью, согреть нежностью, теплом, щедростью души, создать уют. У вас нет выходных, когда вы заботитесь о детях, семье. Несмотря на сегодняшний праздник, вы и сейчас полностью погружены в дела, заботы, не даете себе слабинку, успеваете абсолютно все. Мы постоянно размышляем: как у женщин все всегда получается? Любим вас, очень ценим ваш труд», — обратился к женскому полу глава РФ.

Лидер РФ добавил, что во все века мужчины посвящали свои произведения прекрасному полу.

«Что мы ищем в вас, постоянно находим. Они являются источником жизни, их продолжение в детях. Им нужна наша поддержка, мы всегда будем помнить это. Предпринимать все для того, чтобы женщины чувствовали внимание, заботу, а их лице чаще появлялась улыбка», — говорит глава.

Напомним, российскими властями в текущем году было принято решение подписать специальную стратегию, которая нацелена на женские интересы. Документ подготовлен на шесть лет, исходя из него планируется улучшение положения женского пола в различных общественных сферах.