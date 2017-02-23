Поздравления с 23 февраля для любимых мужчин, сыновей и коллег

23 февраля давно не ассоциируется с защитой Отечества, но любящим женщинам все равно. Они ищут поздравления в интернете для любимых, сыновей, коллег – все мужчин от мала до велика. Теперь сегодняшний день – «репетиция» перед более значимым для дам праздника Восьмого Марта.

Украинские СМИ отмечают, что на территории их страны, как и в странах Балтии, 23 февраля уже давно не праздник на государственном уровне. Правительство, желающее вытравить из сердец людей все «советское», лишило граждан выходных дней 23 февраля. Украина даже «разбила» повод праздника по датам: день Защитника страна отмечает 14 октября, а день Вооруженных Сил перенесли на 6 декабря. Но оба праздника приживаться будут еще долго – они чужды поколению, которое воевало с фашистами, и их сыновьям, попавшим в советскую армию. Внуки и правнуки защитников Отечества тех лет не очень спешат попасть даже в нынешнюю украинскую армию – отправят на Донбасс.

Примечательно, что чем дальше – тем больше 23 февраля превращается просто в «день мужика»: дамы из московских офисов отлично знают, что их коллеги нигде не служили, но все равно поздравляют их. В праздновании есть и трезвый расчет: девушки хотят равноценное 8 марта. Женщины разных городов, не сговариваясь, выкладывают из закусок русалок – покровительниц Военно-морского флота, а предприниматель из Новосибирска Настя уверена, что лучший букет для мужчины – из воблы и колбасы. Торты женщины делают из пиццы и банок пива, хотя мужчины любят сладкое и от торта в виде танка не откажутся.