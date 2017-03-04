Поздравления с 8 марта: что мужчины выбирают своим женщинам чаще всего

Поисковая статистка Яндекса готова рассказать женщинам, как их родные мужчины подбирают подарок к 8 марта, что они ищут, когда они это делают. В это году прекрасной половине России не повезло – «их» день приходится на среду, законных выходных рядом нет, потому праздник займет всего один день. А мужчины не умеют подбирать подарки заранее: пик запросной активности приходится на утро 8 марта.

Пресса советует мужчинам нарушить столь «добрую» традицию покупать своим дамам подарок в последний момент. Накрывать столы и поздравлять коллег чаепитием с тортом нужно 7 марта, чтоб 8 уделить время жене, маме, сестре и дочери. Подарки так и вовсе лучше покупать 5 марта, в воскресение. Любимая женщина – не коллега по работе: если сотруднице можно подарить цветы или плюшевую игрушку, то жене дарится что-то необычное и романтичное. В моде стали поездки в карете, конные прогулки и ночные клубы с тематическими вечеринками.

Для любителей сериала «Воронины» создатели готовят сюрприз: всех женщин большой и «дружной» семьи в праздничной серии поздравит Филипп Киркоров. Константин Воронин выиграл праздничный вечер с Киркоровым в лотерею, но к приходу артиста всех его любимы женщин – мамы, Веры, невестки Насти и даже дочери Маши не было дома. Мужская часть семьи будет удерживать в квартире артиста всеми правдами и неправдами до прихода женщин домой. С артисткой Екатериной Волковой, играющую много лет Веру Воронину, Филипп Киркоров давно знаком и дружит с ее семьей.