Поздравления с 8 марта: как не надо поздравлять любимых женщин

Примерное представление о том, как не надо поздравлять свою любимую с 8 марта, имеет каждый мужчина. Не надо ей дарить вялый тюльпанчик и коробку «Рафаэлло», а кастрюля, скорее всего, полетит в голову. Но прекрасная половина человечества не любит намного больше традиционных подарков и не хочет этого видеть в «свой» день.

Больше всего женщины не любят невнимание, наплевательское отношение, полное незнание их увлечений, хобби, интересов, даже заболеваний. Цветы дарят сотрудницам, у которых есть мужья для более основательных подарков. А о жене надо знать буквально все: можно ли ей пить спиртное, сидит ли она на диете, нет ли у нее аллергии на фрукты из экзотических стран, ощущает ли она себя «Красоткой» из одноименного фильма или не хочет видеть своего мужчину стоящим на крыше автомобиля. Поэтесса не будет рада, если ее поздравят бездарным стишком из интернета, страдающая диабетом навсегда обидится на подарившего конфеты, к язвеннице с шампанским тоже лучше не ходить. Недаром же говорят: 8 марта – лакмусовая бумажка действительного отношения к жене.

Один из запрещенных приемов – намекать даме на возраст. Есть немало кремов для женщин, которым 35 лет и больше, но это косметическое средство женщина себе и сама купит. Дарить такое на 8 марта – табу. О сковородках и кастрюлях мужчины знают, а о мультиварках – нет, хотя это такой же намек на «место женщины», кухню и утварь для готовки. Мимозы и розы давно приелись дамам на 8 марта, есть цветы и пооригинальней. На последнем месте стоят гели для душа, шампуни и всякие статуэтки-«пылесборники». Дарить надо впечатления, а не то, что полезно.