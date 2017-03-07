Поздравления с 8 марта: какие цветы не подходят к Международному женскому дню

Не все цветы подходят к Международному женскому дню, если, конечно, речь идет не о сотруднице, любимая жена не чужой человека, а праздник не формальность. Дамам за 70 лет СССР поднадоели розы и мимозы. Тогда кроме них в марте ничего нельзя было достать, а сейчас огромный выбор букетов порадует даже самую притязательную жену.

В фразе: «Порадовать нельзя обидеть» каждый человек поставит 8 марта запятую только для себя и своей женщины. Чтобы не обидеть, нужно знать пристрастия любимой. Среди женщин находятся даже те, которые хотят только мимозу, – она пахнет арбузами, а профессиональный повар с радостью примет сковородку с керамическим покрытием. Но такие девушки – исключение из правил: обычно дамы не хотят «отдарков» и намеков на «место женщины на кухне». Даже эксперты по этикету настаивают, что на первом месте – знание подноготной любимой, а оригинальность и нетривиальность – на втором. Любой «дамский» алкоголь и засахаренные фрукты вместо надоевших конфет – хороший подарок, но не для близкой женщины. Это как жене тюльпанчик и коробку «Рафаэлло» подарить.

«Подарок должен балансировать на грани роскоши, мотовства и жизненно важной необходимости», – заявляет эксперт Татьяна Николаева. Даже сковородки можно очень роскошно преподнести, ресторан выбрать дорогой или экзотический, а бижутерия будет гармонично смотреться со всем гардеробом женщины. Деньги – отдельная тема: их дарят в самую последнюю очередь, когда женщина буквально выживает, нуждается и ей не до 8 марта. В остальных случаях это оскорбляет.