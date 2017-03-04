Поздравления с 8 Марта: какие цветы не стоит дарить женщинам

Осталось немного времени к наступлению одного из самых долгожданных праздников – 8 Марта.

Женский день связывают с Кларой Цеткин, предложившая 107 лет назад праздновать данный день, как день создания пролетариата женщин. В одной из версии утверждается, что торжество приходится на 1857 год, с событиям в Нью-Йорке. Тогда женщины, которые являлись работницами на текстильных фабриках, решили пройти по городским улицам. Целью их акции является протест протии тяжелых трудовых условий и низкой заработной платы. Исходя из религиозной версии создание праздника является намерением Цеткин соединить события социалистического женского направления и евреев, а конкретно историю супруги царя Персии Ксеркса.

В РФ для празднования по трудовому кодексу жителям страны предоставляют официальный выходной, принято считать, что самым лучшим подарком станет букет красивых цветов. Но специалисты отмечают, что не все цветы можно дарить женскому полу. Взрослым женщинам не стоит выбирать букет, в котором имеются быстроувядающие цветы, а молодой девушке не нужно дарить ярко красный букет, так как данный цвет не ассоциируется с юностью. Запрещается также презентовать сухие, искусственные цветы. Безвкусицей считается букет, который усыпан большим количеством блесток и завернут в многочисленный слой упаковки.