Поздравления с 8 марта: Украина оспаривает Международный женский день

Россиянам повезло больше чем украинцам: хоть на Международный женский день и приходится всего один выходной, женщины получат и цветы, и поздравления с 8 марта. Украина же в рамках декоммунизации хочет вовсе отказаться от праздника. Только вот получился обратный эффект: запрещенный праздник сразу понадобился большему числу женщин, чем в прошлом году.

Украинки любят 8 марта: он как лакмусовая бумажка показывает, как к ним мужья относятся в течение года. Зачем же отказываться от такой проверки благоверного? Они больше, чем Международный женский день любят только Новый Год. Рейтинги, согласно социологическим опросам, падают у Дня Независимости Украины: за год стало меньше на 3% тех, кто радуется выходному дню 24 августа. День Победы обратно именно в ключе победы над фашизмом, а не «День памяти и скорби» хотя назад 37% украинцев: многие уверены, что у них отбирают «святое». Попутно женщины рассказали, что хотели бы в «свой» даже не выходной день получить путешествие, поход в ресторан, драгоценности, деньги, косметику и много заботы.

Большинство украинок уверены, что при ССР было не так уж много хорошего, но 8 марта – светлая сторона того периода. И от хорошего наследия не надо избавляться. А сохранить праздник на рабочий день все-таки проблематично. Предложение заменить Международный Женский День Днем Матери тоже не найдет отклика: разве женщина, не познавшая материнства – не женщина? Разве не надо поздравлять дочерей, сестер, сотрудниц и жен в первую очередь? Так что День Матери – не альтернатива.