Поздравления с 8 Марта в разных странах мира

Любая женщина каждый год ожидается весенний праздник, который приносит радость и тепло, таким является 8 Марта. Этот день принято считать Международным днем. женщин.

Весь женский пол мира празднует 8 Марта. Современное понятие торжества потеряло истинную цель — равенство, его считают праздником наступившей прекрасной поры года, красоты женщин. История торжества приходится на 1910 год, когда глава женского сообщества немецкой партии Клара Цеткин во время второй Международной конференции работающих женщин предложила отмечать день женщин. Она выдвинула для этого торжества месяц март, а именно 8 число. По ее словам целью торжества является борьба за женские права.

Отмечается, что в Болгарии, Китае, Италии, Литве отмечают данный день, но не так торжественно, как принято в РФ и во многих других странах. В Белоруссии данный праздник начинают отмечать вечером накануне, в основном в это время на улицах города можно встретить мужчин. В Казахстане данный день ассоциируется с праздником матери, поэтому в первую очередь каждый мужчина дарит подарок своей родительнице. Жительниц Туркмении ждет особенный подарок в этом году от главы страны, каждая работающая женщина получит 11 долларов. В Армении данное торжество принято отмечать два дня – 7, 8 марта. Немалое значение праздника отведено в Кубе. В каждом государстве имеются свои традиции праздника, но стоит отметить, что абсолютно каждая женщина мечтает в этот день получить презент.