Поздравления с Днем святого Валентина: как отмечают праздник в разных странах мир, как актуально поздравить и что подарить

Четырнадцатого февраля в различных странах во всем мире празднуется День всех влюбленных или День святого Валентина. У этого праздника только самые приятные ассоциации. Но в разных странах у этого праздника существуют разные традиции, а поздравить любимых можно самыми разнообразными способами.

День святого Валентина – праздник с очень давней историей происхождения. Его корни уходят еще в древнеримские времена, и назван он в честь мученика Валентина Римского.

Однако в современном обществе День св. Валентина не ассоциируют с историческими событиями – сегодня он ассоциируется с любовью и любовными отношениями.

В разных странах мира существуют разные традиции этого светлого праздника. К примеру, в Японии он является своего рода аналогом 8 марта – в этот день женщины поздравляют мужчин. В Испании 14 февраля и вовсе ничего не отмечается, а традиционный День влюбленных там выпадает на первое мая. Ну а во Франции, которая считается мировым сердцем романтики, принято дарить в этот день только самые нежные и сладкие подарки.

Поздравить любимых можно разными способами. По традиции, в России и многих других странах в этот день принято дарить валентинки – маленькие открытки в форме сердечек с пожеланиями или признаниями.

Кроме того, влюбленные парочки дарят друг другу различные сладости, устраивают ужин при свечах, ходят в рестораны. Женщины по традиции получают цветы, чаще всего красные розы.