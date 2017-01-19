Поздравления с Крещением в стихах: как поздравить верующего друга

Поздравляя с Крещением, важно не забывать сущность праздника, даже если это СМС в стихах. В праздник Богоявления нужно желать не столько счастья и здоровья, сколько душевной чистоты, праведности, мира и смирения. Крестившись в Иордани, Бог показал, что небесное и земное могут быть вместе, а грехи и ошибки человека не должны отделять его от Бога.

Конечно, каждый решает для себя, как поздравить с Крещением, но лучше пожелать приблизиться к божественному, не забывать его за земным, делать добрые дела. Батюшки тоже призывают не верить в «крещенский магизм» — от грехов избавляются не в полынье, а на исповеди. Да и здоровья крещенская вода не добавит целой группе населения – тем, кто страдает сердцем, людям с плохими сосудами, алкоголикам. Крещение – день, когда Господь дарует прощение. На ресурсах для верующих христианские поэты пишут не ради денег банальными фразами, а действительно для души, о Боге и Его милости.

Как рассказывают православные священники, «очередь за святой водичкой» не может отразить всю глубину Крещения. В свое время именно на Крещение Господне по вере крестили тех, кто к этому долго шел. Но с временем и из-за лет атеизма «акцент» был смещен к водичке, которая якобы от всего лечит и все смывает. Только годы проповеди вернут празднику его былой смысл.