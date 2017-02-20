Поздравления с Масленицей: традиции семидневного праздника

Масленица является одним из самых любимых праздников славян, ее главным атрибутом считаются блины. Этот праздник сохранил настоящий дух древней Руси.

Начало Масленицы приходится на 20 февраля, на протяжении всей недели люди будут веселиться, печь блины с различными начинками. Издавна принято считать, что семидневный праздник является проводом зимней поры года, встречей весны.

Каждый день Масленицы получил свое название и традиции. Так, понедельник называют «Встречей». Народ встречал Масленицу, считалось, что нужно ходить в гости к родным, так как если человек остается дома, он навлекает беду на себя. По этой причине раньше каждый старался встречать Масленицу достойно. Печь блины начинали с самого утра, принято было первый блин отдавать нищим.

Далее следует день «Заигрыш», девушки и парни знакомились и заигрывали друг с другом, развлекались на ледяных горках.

Третий день «Лакомка», тещи приглашают зятьев на угощения символом праздника.

Четверг — «Широкий разгул». Этот день является разгулом праздника. Принято водить хороводы, петь частушки.

Пятница – «Тещины вечерки». Теперь зять приглашает тещу на блины.

Суббота – «Золовкины посиделки», молодая невеста приглашает домой золовок и дарит им сувениры.

Последний день праздника называют «Прощенным днем», люди просят прощения у близким, очищая вою душу.