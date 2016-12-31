Поздравления с новым годом Красного Петуха для семьи и сотрудников: как отправить праздничные СМС

Женский портал «Хочу» считает, что с Новым Годом нужно поздравлять всех, но в первую очередь самого родного человека на земле – маму. Нельзя в такой день не забыв друзей и сотрудников, обойти родителей, ведь они ждут подарков от детей больше всех. Им не столько важен небольшой подарок или СМС с голосом Путина или Верки Сердючки, сколько внимание и понимание, что дети не забыли и поздравили.

В век технологий на то, чтоб найти для родных стихи про «Новый Год без ненастий и забот», нужно потратить всего несколько минут. Сайты, отправляющие поздравительные СМС, платят профессиональным поэтам или любителям поэзии, чтоб все, кто не дружит с рифмой, могли порадовать близких. Новогодний стишок растрогает родительское сердце, даже если там «поздравляю» рифмуется с «желаю». В детстве родители радовались даже кривой и незатейливой открытке из рук ребенка, и с тех пор мало что изменилось. Но имея больше материальных возможностей, родителей стоит порадовать не только стихами из интернета. Наборы для ухода за телом есть как мужские, так и женские. В них подобраны косметические средства, необходимые по минимуму для ухоженности каждый день.

Канал ICTV советует СМСки, которые актуальны под Новый Год, отмечая, что они не должны быть жестокими, пошлыми или с черным юмором. Год Обезьяны закончился не самым лучшим образом – ужасной трагедией с Ту-154 и терактами, поэтому не стоит шутить о том, что пока человек покупает подарки – его дом горит. Это не смешно в любом случае, хотя и приходит год Огненного Петуха. Лучше пожелать в новом году тепла в доме и искорок в глазах.