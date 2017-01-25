Поздравления с Татьяниным днем: как поздравить студентов и Татьян?

У девочек-студенток по имени Таня сегодня «двойной праздник». Все российское студенчество отмечает учреждение Московского Университета, а Тани чествуют святую Татьяну Римскую. Театры наливают Танечкам шампанское бесплатно, но строго по студенческому билету дневной и вечерней формы обучения, катки дают им коньки напрокат за полцены, а подруги шлют Таням СМСки с поздравлениями.

В России до сих пор ценится все, что связано с наукой, образованием и получением знаний, очень высоко. Танюшам остается только радоваться, что по святкам день памяти их покровительницы совпал с 25 (12) января – сразу повышенное внимание к их персонам. Дарить любимым студентам рекомендуют канцелярские принадлежности и термочашки – в перерывах между лекциями всегда хочется не только есть, но и согреться. Мини-термос сохранит чай и какао от остывания, а его дизайн в любую минуту можно поменять. Таням подойдут иконки святой-покровительницы в качестве подарка: приятно знать, что кто-то просит Бога за тебя.

Веселую традицию — пить, веселиться, общаться и не думать о лекциях, семинарах и экзаменах студенты не нарушают по сей день. Сто лет назад городовые не задерживали пьяных студентов на улицах, поскольку знали, что таковые будут. С конца ХІХ века слова «Татьяна» и «пьяный» чаще всего рифмовались в задорных студенческих песенках, но сейчас, чтобы не обидеть Тань, «пьянеть» можно только от их глаз, улыбки и доброты.