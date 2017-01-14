Поздравления со Старым Новым Годом: как правильно посевать 14 января

Посеванию 14 января, после Щедрого Вечера, в селах до революции предавали большое значение: от того, насколько хорошо мужчины, мальчики или юноши пожелают в новом году счастья и здоровья, завесил год. Женщинам народная молва велела сидеть дома и в гости не ходить, зато мальчиков отправляли посевать дома всех родственников, а начинал посевальщик с собственного дома.

Девушки не обижались на то, что 14 января их не хотят видеть с пшеницей в руках, – они не могут посевать, потому что они щедровали 13 января. И если посевалки мужчины несли урожай, благополучие и высокие доходы в семье, то девушки своими щедровками привлекали в дом помощь высших сил, даруя мир и крепкие семейные отношения. В те времена считалось: девушки, девочки, молодухи «готовят почву» для святочных чудес, а мужчины засевают их. Потому и песенки отличаются – «щедровки» и «засевалки» имеют ряд отличий. Считалось, что если сначала девочки, а потом парни обошли дом стороной, то богатства и добра в нем не будет, потому их с улиц приглашали в дом.

Поскольку Рождественский пост у православных закончился, на Щедрый Вечер во главе стола стояла «щедрая кутя», в которую позволяется класть скоромную пищу вроде шоколада, молока, даже коньяка для характерного вкуса. Но мед и мак обязательны: мак – символ достатка, пшеница – урожая, мед – сладкой жизни без горьких обид. Пожелания хорошего урожая, такого, чтоб осталось впрок, актуальны на сегодняшний день как и сто лет тому назад.