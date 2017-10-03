Познер высказал свою точку зрения о стрельбе в Лас-Вегасе

Известный публицист Владимир Познер высказал свое мнение о стрельбе в США по гостям кантри-фестиваля. Владимир Владимирович уверен, что ни одна страна мира от такого рода трагедий не застрахована, в РФ подобное может произойти в любую минуту. Подобное – удел любого государства, которое надумает легализовать ношение оружия.

Публицист Владимир Познер является противником легализации хранения оружия в доме и считает, что ситуацию со стрелком из Лас-Вегаса создал именно этот закон, если Россия легализирует свободное ношение оружия, то ее ждет та же участь. Иногда, по мнению Познера, реалии предусматривают хранение оружия, но не в странах вроде РФ и США, где процветает незаконная торговля оружием. К тому же современное общество не готово обладать оружием, даже будучи ограниченным законодательством: нынешние люди стали злыми, нетерпимыми, агрессивными, сразу кидаются в драку, не ищут путей решения конфликта без применения силы. И неважно, кто в обществе против, а кто за, это всеобщая тенденция. “Если даже в дискуссионных программах люди кидаются друг на друга с кулаками, что будет, если им в руки дать оружие?”, – заметил Познер.

В одной из своих авторских передач Владимир Познер заявил, что право носить огнестрельное оружие не является проявлением прав и свобод человека. Для него слова о том, что убивает и кухонный нож, не являются аргументом. И, по словам публициста, нет «либерального оружейного законодательства», есть страны, которые вынуждены были в свое время разрешить оружие, и иногда это работает на них, как в Швейцарии и в Израиле. Носить оружие должна полиция и она же должна защищать граждан.