Правительство РФ начнет проверку относительно преследования геев в Чечне

Органы внутренних дел начнут проверку информации насчет гонений граждан, придерживающихся нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне. Об этом журналисты узнали из заявления Дмитрия Пескова.

До этого пресс-секретарь Чечни отреагировал на поступившую информацию о гонении геев в республике. Случилось это после того, как «Новая газета» обратила внимание своих читателей на то, что в республике якобы были задержаны несколько десятков человек, которых подозревают в гомосексуализме.

Он заявил, что нельзя преследовать того, кто отсутствует в Чечне. После чего Дмитрий Песков сказал, что в правительстве не могут знать о правдивости этой информации. Но для того, чтобы разобраться в этом, обязательно будет проведена проверка.