Праздничные дни в 2017: наступивший год подготовил 118 выходных

Настали долгожданные зимние каникулы, но многих продолжает беспокоить вопрос, который касается их продолжительности. Об этом передает российское издание.

Жителей РФ волнует, какие предусмотрены переносы праздничных дней. Так, последний день 2016 года пришелся на субботу, можно говорить что он стал первым выходным днем. Официальные каникулы продлятся с 31.12 прошлого года по 08.01 текущего года, то есть все мы сможем отдыхать на протяжении девяти дней. Что касается переносов выходных, два праздника выпадают на выходной день, поэтому в Минтруде принято выполнить их перенос. Исходя из этого правила первый день наступившего года, который был в воскресенье решено перенести на 24.02.2017. Перенос ожидается и 7 января, который выпадает на субботу, поэтому россиянам гарантирован еще один выходной в мае, а именно 8 числа.

Необходимо отметить, что первый день января является праздничным на официальном уровне, а 7 января считается вторым по значимости православным праздником. Первым является Пасха. Именно по этим причинам в эти дни принято отдыхать. В текущем году к официальным праздникам, на которые дается выходной день, считаются: 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, 12 число первого летнего месяца, 4 ноября. Стоит отметить, что данный год подготовил для нас 118 выходных дней.