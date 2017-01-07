Праздничные дни в 2017: жители РФ порадуют не только новогодние каникулы, но и майские праздники

Исходя из Трудового кодекса РФ нерабочими праздниками в стране считаются: 1-6 и 8 число первого месяца в году – новогодние каникулы, Рождество, День защитника Отечества, 8 марта, 1 и 9 мая, День РФ, День единства народов. Об этом передает одно из российских изданий.

Принято считать, что если один из этих праздников выпадает на выходной день, необходимо выполнить его перенос на будний день, который следует после праздничного. В наступившем году присутствует один подобный перенос. Так, День единства народов, выпадает на субботу, поэтому переносится на 6 число. Имеется и исключение, оно относится к январским каникулами. Правительство страны может перенести 2 выходных, которые совпадают с нерабочими праздниками, на другие дни календаря. Исходя из постановления правительства предусматривается перенос: 1 января на 24 февраля, а также 7 января на 8 мая. Поэтому жителям РФ сделали 9 дней новогодних каникул, на работу россияне пойдут только 9 числа. В следующем месяце в России будет 4 дня выходных, а именно с 23 по 26 февраля.

Майские праздники также порадуют жителей России, так как их ожидает неделя с тремя нерабочими днями. Так, с 29 апреля по 1 мая будут выходные, а после еще 4 выходных – 6-9 мая. Первый месяц лета принесет три выходных – с 10 по 12 числа. В ноябре также ожидается такой же по продолжительности отдых – с 4 по 6 число. Последний день года выпадает на воскресенье, что позволит лучше подготовиться к наступающим праздникам.