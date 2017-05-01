Праздничные дни в мае: как отдыхают жители РФ

Жители России продолжают интересоваться, какие предусмотрены праздничные дни в мае, чтобы организовать полноценный отдых. По традиции этот месяц порадует россиян долгожданными дополнительными выходными днями, а также прекрасной погодой.

Май считается для жителей РФ одним из самых любимых месяцев. Это связано с тем, что он принесет дополнительные нерабочие дни, помимо праздничных. Исходя из производственного календаря, который был утвержден правительством страны в прошлом году, в начале месяца россиян ждет три выходных дня, а через короткий промежуток времени еще четыре выходных. В текущем месяце будет всего 20 трудовых дней.

На май выпадает два государственных праздника страны – Первоймай и День Победы. В честь праздника 1 Мая жители РФ будут отдыхать три дня. Торжество выпадает на понедельник, поэтому выходные начнутся с 29 апреля. Стоит отметить, что 28 апреля не являлся предпраздничным днем, исходя из этого, сокращение рабочего времени в этот день не было предусмотрено. Второго мая народ снова пойдет на работу, но уже с 6 мая снова начнутся выходные, которые продлятся до 9 мая включительно. Необходимо напомнить, что 8 мая россияне будут отдыхать за 7 января, которое было перенесено постановлением российского правительства на этот день.

По прогнозам синоптиков, во время майских праздников в России будет наблюдаться солнечная, теплая погода.