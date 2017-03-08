Праздник 8 марта: история и современность, традиции и принципы празднования

Сегодня отмечается 8 марта, а история этого праздника не очень длинная, но очень глубокая корнями. В России праздник отмечается весь период независимости, но и в Советском Союзе женский день занимал важное место в обществе и государственном календаре.

История праздника уходит корнями в начало двадцатого века. Изначально восьмое марта отмечалось вовсе не восьмого марта, а в феврале, а страна-основательница праздника – Соединенные Штаты, хотя немаловажную роль в его становлении сыграли и выходцы из России.

В марте 1908 года в Нью-Йорке состоялся большой женский митинг, участники которого требовали от властей уравнять права мужчин и женщин в трудовом отношении. В митинге приняли участие около пятнадцати тысяч человек. А уже на следующий год власти объявили назначение государственного праздника – женского дня. Изначально его планировалось отмечать в последний день февраля, но на восьмое марта праздник был перенесен благодаря коммунистке Кларе Цеткин, которая стала одной из наиболее известных активистов в борьбе за права женщин в мире. Сегодня Цеткин считается символом и одной из основательниц Международного женского дня.

Не секрет, что в первые десятилетия с момента основания праздника женский день был посвящен, в основном, мужественным женщинам, активисткам, борющимся за свои права. Сегодня значение 8 марта трактуется немного иначе, что и не удивительно, ведь в развитых государствах мужчины и женщины давно уравнены в правах.