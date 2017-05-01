На Праздник весны и труда в центре столицы началась акция, в которой приняли участие профессиональные союзы, ветераны и студенческие коллективы. В этом году праздничное шествие идет под новыми требованиями к правительству. Началась акция у Большой Ордынки, а закончится на Красной площади.

Сегодня, 1 мая, представители от всех московских профессиональных союзов, ветераны, студенческие коллективы, члены политических партий, среди которых выделяется “Единая Россия” организовали праздничную акцию под названием “За достойный труд, зарплату, жизнь”. Шествие началось на Большой Ордынке, пройдет через Москворецкий мост и Васильевский остров, а закончится на Красной площади.

Глава Федерации независимых профсоюзов РФ М. Шмаков рассказал, что 1 мая — это традиционный праздник для всех профессиональных союзов, но еще в этот день они считают своей обязанностью предъявить властям определенные требования трудящихся. В этом году самым главным из них является повышение зарплаты и сдвиг в сторону экономики развития, при которой повышается платежеспособный спрос граждан. Также представители профсоюзов сегодня озвучат требования, связанные с улучшением условий труда, созданием новых рабочих мест, сокращением вредных для здоровья условий на рабочем месте и, конечно же, выполнением правительством своих обязательств по социальному обеспечению.

Напомним, что профсоюзные первомайские акции сегодня проходят не только в Москве. Во многих городах и райцентрах под их “знамена” встанут более 2500 человек. Самые массовые шествия ожидаются в Краснодаре и Якутске, в них примут участие около 50 000 человек, затем идет Самара — 39 000 человек, Пермь — 37 000, Магнитогорск и Ижевск — примерно 30 000 человек.