Праздник Жаворонки провожает зиму и зазывает весну

День весеннего равноденствия – праздник Жаворонки является известным русским праздником, который сопровождается проводами зимы и закликанием весны.

Праздник Жаворонки принято отмечать 22 марта. Люди заметили, что во время весеннего равноденствия птицы возвращались из теплых стран, поэтому было принято считать, что они на своих крыльях приносят теплую пору года. Было принято встречать перелетных птиц угощениями, обязательно постными, так как в это время обычно был Великий пост. Люди пекли булочки, печенья в форме птиц, их называли «жаворонки». По традиции, в эту еду клали монетку, кому она достается и будет засевальщиком. Такие обряды использовались, так как праздник переплетается с земледельческим календарем. Часть угощения принято было отдавать скотине, чтобы она не болела, приносила большое потомство. Булочками увешивали деревья, прятали в укромных местах дома, чтобы привлечь достаток и хороший урожай.

Ранее в это мероприятие, люди отдыхали, проводили обрядовые игры, посиделки, гадали, пели песни, заклички, которые использовались для выкликания весны, чтобы она быстрее прогоняла зиму. На Руси считали, что праздник Жаворонки является последним свободным днем перед посевной.