Представители власти отреагировали на речь Сокурова, которую он произнес на церемонии "Ника"

Дмитрий Песков отреагировал на высказывание режиссёра Александра Сокурова об осуждении гражданина Украины — Олега Сенцова. Он напомнил, что на этот вопрос давал ответ Владимир Путин еще в декабре 2016-го года. Песков отметил при этом, что в правительстве очень уважают его творческие заслуги.

На недавней церемонии вручения премии «Ника» Сокуров озвучил свое мнение насчет митингов Навального по всей стране, и напомнил, что ждёт решения насчет судьбы Олега.

Напомним, что ранее Сокуров уже обращался к Путину с просьбой освободить из-под стражи украинца. Тогда он получил ответ от президента, что Сенцов осужден не за свое творчество, а за участие в террористической деятельности.