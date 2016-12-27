Приемный сын «Доктора Лизы» никогда не хвастался знаменитой мачехой, да и сама Елизавета Петровна не стремилась разглашать тот факт, что Илью Швеца она взяла под свою опеку. Восемь лет назад благотворительница решилась стать мамой для взрослого мальчика, уже подростка, а сейчас у Ильи своя семья. «Комсомольская правда» Саратова рассказала, как складывались отношения в семье «русской Матери Терезы».

Сейчас Илья женат, работает фотографом и недавно стал папой. На момент попытки «КП» взять у него интервью, парень был очень занят — собирался в Сочи с женой, чтобы выяснить, что случилось со «второй мамой». Мама Ильи Швеца умерла девять лет назад от рака, и подросток сам позвонил главе фонда, «Доктору Лизе» и сообщил, что с мамой происходит что-то страшное – отнимается речь. Хоронить мать Ильи ее родня не стала, забирать ее ребенка – тоже, потому Елизавета Глинка оформила опеку над ним. Его могли предать по причине того, что парень – метис россиянки и темнокожего, а в семье Глинок не было дискриминации по расовому признаку.

Илья не напрасно считает себя уникальным – мама, которая умерла от рака, тоже не была ему биологической матерью. Одинокая женщина 35-и лет, «пограничного возраста», получила возможность усыновить малютку, которого нагуляла и попыталась убить родная мать. Женщина увезла ребенка в Саратов, чтоб никто не знал, что он не родной, выбила у чиновника квартиру, отремонтировала. Илье было настолько хорошо с «первой мамой», что никто не думал, что он захочет жить со «второй», которой стала ему «Доктор Лиза».