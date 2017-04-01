Приказ №777 от 28 марта 2017 года о шлемах для водителей автомобилей не издавался – МВД

Приказ №777 от 28 марта 2017 года, согласно которому водители некоторых автомобилей должны одевать шлема за рулем, не соответствует действительности. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Автомобилисты пока будут ездить в соответствии с предыдущими правилами.

На днях в некоторых электронных СМИ появилась информация о том, что в МВД якобы приняли решение ввести новые обязательные правила вождения автомобилей. Согласно приказу №777 от 28 марта 2017 года, все водители некоторых авто обязаны одевать защитные шлема во время поездки.

Самое интересное, что в Сети появилась фотография данного приказа. На отсканированном документе был штамп российского Минюста, но в то же время на нем не было подписи главы МВД.

В самом Министерстве внутренних дел уже прокомментировали данную информацию, сообщив, что она не соответствует действительности, и данный приказ из ведомства не поступал.

В социальных сетях и некоторых электронных СМИ активно обсуждают новости о новых правилах вождения. По некоторым данным, данный приказ – первоапрельская шутка. Другие интернет-пользователи назвали новость «бредовой».

Добавим, что в новости о якобы изданном приказе МВД значился важный нюанс: защитные шлема на голову обязаны одевать только те водители, автомобили которых не оснащены подушками безопасности. Тех же автомобилистов, в машинах которых они есть, распоряжение не касается. Естественно, нововведение якобы делалось с целью повысить безопасность водителей.