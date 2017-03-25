Принцесса Швеции София в сентябре родит второго ребенка

Жители Швеции приятно взбудоражены новостью об очередной беременностью принцессы Софии.

Прошло всего одиннадцать месяцев со дня рождения первенца швейцарской принцессы Софии. Что касается принца Карла Филиппа, этот ребенок стал вторым дня него. Весной прошлого года герцогиня Вермландская родила наследника Александра. И вот снова в СМИ просочилась новость об очередном скором пополнении в королевской семье. Эта информация официально была подтверждена в династии, семья захотела поделиться со всеми этой радостность для них новостью.

«Мы безумно рады, так как в скором времени у принца Александра появится брат или сестра. С нетерпением ждем появления нового члена семьи», — сообщается в заявлении, которое было опубликовано в интернете.

Пополнение ожидается в сентябре текущего года. На днях пара в первый раз за долгое время решила появиться на публике. Так, они были приглашены на торжественный ужин, состоявшийся в Королевском дворце Стокгольма. На данном мероприятии присутствовал король Карл Густав вместе со своей королевой Сильвией, а также крон-принцесса Виктория с принцем Даниэлем. Напомним, отношения между парой начали развиваться семь лет назад, а через четыре года мужчина решил сделать своей возлюбленной предложение руки и сердца. Свадебная церемония прошла летом два года назад, для торжества была выбрана церковь Королевского дворца, которая находится в Стокгольме.