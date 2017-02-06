Природу не обманешь: транссексуал Пэрис Грин был выгнан из тюрьмы по причине интимной близости с женщинами

Транссексуал Пэрис Грин, который отбывает тюремное наказание в женской колонии, стал причиной скандала. Так, шотландец имел интимную близость с сокамерницами.

Грин является жестоким убийцей, он пытал людей. По документам данная личность считается мужчиной, но выглядит как женщина. Отмечается, что до тюремного срока он употреблял специальные препараты и планировал сменить пол, с помощью операции. В суде решили не ущемлять права транссексуала, поэтому после оглашения приговора его направили для отбывания срока в женскую колонию. Стоит отметить, что в службе здравоохранения Великобритании рассматривалась оплата операции, о которой мечтал осужденный. Но было одно условие, для осуществления этого. Грину сообщили, что будут готовы сделать ему операцию, лишь если у него будет хорошее поведение.

Через 5 недель в колонии у надзирателей тюремного заведения возникли претензии к осужденному. Стало известно, что Пэрис постоянно вступал в интимные отношения с сокамерницами. Поэтому руководством колонии было принято решение о его переводе в другое заведение, где отбывают наказание мужчины. Местные СМИ утверждают, что транссексуал потерял свой шанс на бесплатную операцию, чтобы окончательно стать женщиной.