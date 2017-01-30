Продление карантина в Саратове 2017: школьникам приостановили обучение до 6 февраля

В комитете по образованию приняли решении о продлении карантина в Саратове. Школьников отпустили домой на дистанционное обучение еще на неделю.

Решении принималось исходя из информации Роспотребнадзора области, где сообщается число заболевших гриппом и ОРВИ. Вынужденный карантин введен также в техникумах.

«Учащиеся техникумов, колледжей отправлены на карантин, здесь также наблюдается высокий рост заболеваемости. Ректоры высших учебных заведений должны самостоятельно принимать решения о введении карантина, если наблюдается большое количество заболевших студентов», — говорит Марина Епифанова, которая занимает должность министра образования области.

Необходимо отметить, что эксперты прогнозировали второй пик заболеваемости после новогодних праздников. Сейчас в большинстве регионах РФ наблюдается активный рост эпидемического порога, врачи отмечают рост обращений с симптомами гонконгского гриппа и ОРВИ. Специалисты сообщают, что вирус не уйдет с территории России до середины весны, поэтому врачи призывают всех жителей страны продолжать выполнять противовирусные мероприятия. Напомним, нужно употреблять витамины, использовать маску в помещении, избегать большого скопления людей, чаще мыть руки и умываться.