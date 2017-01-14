Продлят ли карантин в Челябинске: занятия отменены до 18 января

Администрация Челябинска приняла решение продлить карантин школьникам. Так, учащиеся будут находится дома еще 4 дня. Об этом передает местное издание.

Такое решение приняли во время заседания штаба города, рассматривающего вопросы по эпидемии. Здесь отметили, что два ученика, которые заразились гриппом, до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Медики сообщают, что за 4 дня зарегистрировано 13000 заболеваний. Данные цифры говорят о том, что это является на 28% больше, нежели на прошлой неделе. С середины последнего месяца 2016 года в больницы Челябинска обратились более 50000 жителей. Что касается областных учреждений, здесь цифры превышают 150000 человек. В основном, у болеющих жителей Челябинска обнаруживают гонконгский штамм. Врачи рассказали, что на этой недели лабораторным методом было подтверждено 9 случаев заражения. Так, молодая женщина и мальчик, которому 10 лет, заразились гриппом, врачи расценивают их состояние, как крайне тяжелое Стоит отметить, что различные секции, учреждения доп.образования могут самостоятельно принимать решения, которые касаются карантина.

Напомним, карантин также продлен в других районах, школьники не будут учиться до 16 января, а в Сосновском районе – до 18 января.