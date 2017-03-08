Проекцию поздравления с 8 марта можно увидеть на стене Кремля

Чтоб женщины всей страны почувствовали себя любимыми и желанными, в Кремле на главную сцену вывели проекцию с поздравлением с 8 марта. Россия на картинке будто выложена из цветов – белых, красных и синих, слоган гласит: «С праздником, любимые!» Путин в телеобращении цитировал для женщин стихотворение Константина Бальмонта.

Президент отметил, что помнить о женщинах нужно не только 8 марта, но целый год, а праздник предназначен для того, чтоб об этом напомнить. Даже поэт подчеркнул, что вся жизнь мужчины непосредственно связана с женщиной – она рожает мужчину, она с ним рядом в момент ухода в последний путь, она – знамя, за которое сражаются, без нее мужчина просто не познает смысл жизни. Женщина – утешение и вдохновение мужчины. Представительницы прекрасного пола сделали своих мужчин на целый день «бедными»: каждая поинтересовалась, почему такие красивые, важные, трогательные слова говорит не муж, а президент.

Женщины уверены: поздравлять их нужно так, как это делает президент, а как не надо их поздравлять – они сами расскажут. Во-первых, не надо тянуть православных девушек на буйные пиршества с водкой, мясными закусками и откровенными танцами. Тюльпанчики такая примет с радостью, а в плане остального у нее Великий пост. Она и так совмещает светский праздник и свою веру, не надо у нее отнимать эту возможность. Феминистки тут же отметят, что коммунистки Клара Цеткин и Роза Люксембург имели в виду в точности противоположное. Третьи дамы «благодарны» суфражисткам за права «пахать наравне с мужьями, а дома вкалывать вторую смену», они не празднуют принципиально. Но меньше всего рады празднику жены грубых, невнимательных мужей – им праздник «в тягость».