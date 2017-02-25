Программа праздничных мероприятий на 26 февраля в Москве: как москвичи будут отмечать Масленицу

26 февраля в России заканчивается Масленичная неделя. В современном российском обществе принято акцентировать празднование Масленицы именно на последний день недели – воскресенье.

Конечно, воскресенье – это всегда выходной день, поэтому устроить общественный праздник в это время – самый удобный вариант. Этот год не станет исключением. Завершающий день Масленичной недели в России проведут в праздновании.

В Москве также состоится праздничная программа. Накануне в Сети появились некоторые детали мероприятий. Так, стало известно, что основные события в столице развернутся в нескольких районах города, в местных парках.

К примеру, праздничные мероприятия состоятся в «Эрмитраже», в парке Горького, в Сокольниках, в Гончаровском парке, в «Красной Пресне» и в других парках. Основа праздничных мероприятий во всех районах города – концерты, забавы, конкурсы и мастер-классы. Акцент по традиции будет сделан на народные забавы. Ведь Масленица, прежде всего, является народным праздником, полным традиций.

Конечно, не обойдется без традиционных блинов и полевой кухни. Артисты, преимущественно, будут развлекать зрителей народными песнями в традиционных русских костюмах.

Не останутся без развлечений и юные зрители. Столичные детки смогут поучаствовать в различных конкурсах с призами, посмотреть на мастер-классы.

Кроме всего прочего, организаторы мероприятий подготовили для москвичей и гостей столицы и другие приятные сюрпризы. Правда, раскрывать все карты мы не будем, и советуем гражданам все же выходить на улицу и самим принять участия в мероприятиях.