Программу материнский капитал планируют продлить еще на пять лет. Документ о продлении был внесен Министерством труда и соцзащиты на рассмотрение Кабмином России. Эту новость сообщил Максим Топилин, добавив, что законопроект не согласован с Минфином, Минэкономразвития.

Недавно стало известно о возможном продлении программы материнского капитала, которая действует на протяжении десяти лет. По словам министра труда и соцзащиты РФ целесообразно добиться продления данной государственной поддержки еще на пять лет. По словам Максима Топилина, законопроект уже внесен на рассмотрение в Кабмин. Он добавил, что документ не был согласован с министерствами финансов и экономического развития. Причиной это стало желание министерств реформировать эту программу.

По мнению Топилина, в материнский капитал можно добавить пункт, решающий проблемы семей, у которых низкий доход. Отсюда следует, что если семья зарабатывает менее 20000 рублей и имеет ребенка от 1,5 до 3 лет, не посещающего ясли, им можно брать деньгами около 10000 рублей. Ранее эта идея была озвучена Алексеем Кудриным, занимающим должность главы Центра стратегических разработок.

Напомним, программа создана для поддержки семей, в которых родился второй и последующие дети. Благодаря данной помощи можно улучшить условия проживания, потратить эти деньги на обучение ребенка или оборудование жилья, если ребенок инвалид.