Производственный календарь 2018: в будущем году россияне будут отдыхать почти месяц

Производственный календарь на 2018 год уже утвержден, и россияне, работающие на госпредприятии, уже знают, сколько дней они будут отдыхать в будущем году. Благодаря праздникам и сопутствующим им выходным дням россияне будут отдыхать 28 дней – почти месяц, а «недогулянный» в прошлом году день, 30 декабря, в этом году народ получит в полное распоряжение.

Новый 2018 год уже считается удачным в глазах россиян – ключевые даты вроде 8 марта, 9 мая, 1 января и 23 февраля не выпадают на выходные. Новый год начинается с понедельника, потому суббота, 30 декабря, окажется полностью в распоряжении всех, кто не работает по договору в этот день. Год назад народ лишили выходного дня 30 декабря, поскольку была рабочая пятница, что вызвало волну недовольств – россияне не успевали все докупить и закончить праздничные приготовления к сроку. Зато нынешние новогодние каникулы продлятся десять дней, а не девять, и завершатся они во вторник – в рабочий день. 8 марта выпадает на четверг к восторгу прекрасных дам – им отдадут все дни до понедельника, 12 марта, а 7 марта будет сокращенным. Что касается Дня Победы, то выходным будет только 9 мая, а 8 мая всех пораньше отпустят домой.

На субботу и воскресенье в 2018 году выпадают два праздника, которые связаны не с государством, а с религией – Рождество и Сочельник. Эти дни перенесут на 9 марта и 2 мая, и россияне получат серию каникул на несколько дней подряд. Однако эти дни они отработают в субботы, даже если у них пятидневка на предприятии – ничего не стоит планировать на 28 апреля, 9 июня и 29 декабря.