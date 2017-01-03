Производственный календарь на 2017

Начало каждого года для всех жителей РФ начинается с планирования отпусков и выходных. Чтобы ознакомиться с предстоящими официальными праздниками, необходимо заглянуть в производственный календарь. Об этом передает российское издание.

Стоит отметить, во время ознакомления с календарем нужно обратить внимание на переносы выходных, так как они немного отличаются от ранее применяемых. При рабочей недели в 5 дней, необходимо давать 2 дня выходных. При 6 днях, человек будет иметь лишь один выходной. Помимо этих выходных предусмотрены праздники, работать в которые также не полагается. Исходя из Трудового Кодекса страны 1-6, 8 января являются выходными новогодними праздниками. На Рождество, которое отмечается 7 января, также предусмотрен официальный нерабочий день. Во время празднования Дня защитника Отечества, рабочие остаются дома. 8 Марта принято считать выходным, как и 1, 9 мая. К праздничным дням относят 12 июня, когда вся страна отмечает День РФ, а также День народного единства. Необходимо уточнить, если выходной и праздник совпадают по дням, принято выходной перемешать на рабочий день, следующий после праздничного. Пораздник единства народов выпадает на субботу, поэтому принято ближайший понедельник считать нерабочим.